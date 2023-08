Valentijn Driessen hoorde optie voor opvolging van Van der Sar: 'Dat zal toch niet?'

Valentijn Driessen weet dat Martin van Geel wordt genoemd als de nieuwe algemeen directeur van Ajax. De club heeft na het vertrek van Edwin van der Sar een vacature op die positie. Driessen ziet er echter weinig in om Van Geel terug te halen naar de Johan Cruijff ArenA.

De situatie in Amsterdam wordt uitgebreid besproken in de nieuwe in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. "Er moet natuurlijk ook nog een algemeen directeur aangesteld worden. De naam van Martin van Geel zong de afgelopen weken rond. Het zal toch niet dat Martin van Geel de nieuwe directeur van Ajax wordt? Maar de spoeling is natuurlijk wel heel dun", aldus Driessen.

Artikel gaat verder onder video

Van Geel is geen onbekende in Amsterdam. Hij was als speler (1979-1981) en technisch directeur (2005-2008) actief bij Ajax. Driessen vindt dat hij daarna weinig goede dingen heeft gedaan. "Van Geel heeft al een keer bij Ajax gezeten en is toen niet zo fijn weggegaan. Hij heeft bij Feyenoord gezeten en werkt nu bij Willem II. Hij laat niet overal een geweldig cv achter voor de clubs."

Driessen denkt dat Ajax er wel goed aan zou doen om contact met een andere oude bekende te leggen. "Ajax moet Michael Kinsbergen bellen met de vraag of hij tijdelijk daar wil gaan zitten. Hij moet de boel dan weer gaan opstarten, want dat is nodig bij Ajax." Kinsbergen werkte tussen 2012 en 2015 als algemeen directeur bij Ajax. Daarna was hij kortstondig in diezelfde functie werkzaam bij AZ.