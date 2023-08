Valentijn Driessen schrikt zich kapot: 'Het lijkt wel alsof hij de boel saboteert bij Ajax'

Valentijn Driessen is in de podcast Kick-off van De Telegraaf zeer kritisch op het spel van Gerónimo Rulli in het oefenduel van Ajax met FC Augsburg. De Argentijnse keeper was bij de afsluitende wedstrijd van het trainingskamp in Duitsland bij alle tegendoelpunten betrokken.

De grootste fout maakte Rulli bij het openingsdoelpunt. De doelman leek een gekraakte voorzet simpel uit de lucht te plukken, maar liet de bal door zijn vingers glippen. Bij het tweede Duitse doelpunt kwam Rulli te vroeg zijn doel uit en bij de 3-1 van Augsburg veroorzaakte hij een penalty nadat hij Kenneth Taylor in de problemen bracht.

"Het leek er wel op alsof hij het bewust deed", stelt Driessen. "Hij speelde Taylor in. Dat was ongelooflijk, want er stonden drie spelers rond Taylor. Er werd gelijk druk gezet, Taylor speelde de bal verkeerd en vervolgens maakte Rulli een overtreding waar een penalty uit kwam. Het leek echt helemaal nergens op, alsof hij de boel saboteerde."

Lichtpuntjes waren er volgens Driessen nauwelijks aan de zijde van Ajax. "Eigenlijk alleen Jorrel Hato, hij was de enige. En dat bij de uitzending van Ziggo Sport de verbinding vlak voor tijd werd verbroken. Dat was ook prima. Daar was ik ook wel blij mee", grapt Driessen.