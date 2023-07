Van de Ven op weg naar Engeland: FC Volendam kan mooi bedrag tegemoet zien

Hoewel Micky van de Ven niet kon voorkomen dat Jong Oranje na drie wedstrijden al was uitgespeeld op het EK Onder 21 in Georgië en Roemenië, staat hij op het punt een toptransfer te maken. De verdediger van nu nog VFL Wolfsburg heeft een overeenstemming bereikt met Tottenham Hotspur over een meerjarig contract. Dat meldt De Telegraaf althans op basis van ‘bronnen rondom de Premier League-club’.

Het gaat de laatste jaren rap met Van de Ven. De centrumverdediger maakte in de zomer van 2021 de overstap van FC Volendam naar VFL Wolfsburg. Waar hij tijdens zijn eerste seizoen in Duitsland slechts vijf keer in actie kwam, speelde hij in het afgelopen seizoen 33 van de 34 competitieduels. In alle wedstrijden verscheen hij aan de aftrap. Hij ontbrak enkel in de thuiswedstrijd tegen FSV Mainz 05 op 30 april wegens een schorsing voor teveel gele kaarten.

Van de Ven behoorde tot de voorlopige WK-selectie van het Nederlands elftal, maar ging uiteindelijk niet mee naar het EK. Tijdens het EK Onder 21 verscheen hij in alle groepswedstrijden aan de aftrap. In de laatste groepswedstrijd tegen Georgië O21 droeg hij zelfs de aanvoerdersband. Succesvol was Van de Ven niet met Jong Oranje, maar hij gaat zijn topseizoen in Duitsland desondanks bekronen met een mooie transfer. Bayern München en Liverpool waren naar verluidt ook in de race voor zijn handtekening, maar het lijkt dus Tottenham Hotspur te gaan worden.

“Van de Ven heeft na zijn goede seizoen in Bundesliga de clubs voor het uitkiezen, maar Tottenham Hotspur-voorzitter Daniel Levy bleek verreweg het meest doortastend. Bij de Premier League-club gaat de Nederlander een veelvoud verdienen van zijn salaris bij VFL Wolfsburg”, schrijft De Telegraaf. De overstap naar Londen is overigens nog niet in kannen en kruiken. Tottenham Hotspur moet eerst nog een akkoord zien te bereiken met VFL Wolfsburg. “De verwachting is dat de uiteindelijke transfersom rond de 35 miljoen euro uitkomt”, meldt De Telegraaf. FC Volendam mag zich in de handen wrijven. De oude werkgever van de verdediger bedong een doorverkooppercentage van vijftien procent.