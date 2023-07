Verdrietig nieuws uit Engeland: Millwall-eigenaar onverwachts overleden na tragisch ongeluk

John Berylson, eigenaar van de Engelse club Millwall, is dinsdag onverwachts om het leven gekomen. Dat meldt de Championship-club op de officiële clubkanalen. De zeventigjarige Berylson is omgekomen na een tragisch ongeluk. Om wat voor ongeluk het gaat, staat niet beschreven in het persbericht van Millwall.

Berylson was ruim zeventien jaar betrokken bij club uit Londen en laat zijn vrouw en drie kinderen achter. Millwall kwam in de avonduren met een statement waarin het de nabestaanden veel sterkte toewenst. “John’s plotselinge en tragische dood zal veel impact hebben op de gelukkigen die hem gekend hebben. Hij was een geweldige man die ongelooflijk toegewijd was aan zijn familie en zeer vrijgevig, warm en vriendelijk was. John leefde een bijzonder kleurrijk leven en was altijd zeer begaan met anderen”, schrijft de club.

Artikel gaat verder onder video

Onder Berylson slaagde Millwall er twee keer in om te promoveren naar het tweede niveau in Engeland. “Onder de gepassioneerde leiding en begeleiding van John heeft Millwall enorm veel succes en stabiliteit gekend. John sprak altijd gretig over het nieuwe seizoen en zijn toekomstvisie. Elk succes in de toekomst van de club zal in zijn nagedachtenis en ter ere van hem zijn”, gaat Millwall verder.

“John genoot van de underdogstatus en de mentaliteit van de club. Hij was dol op de Millwall-aanhangers. De fans en medewerkers zullen hem mateloos gaan missen.” Berylson begon in 2006 te investeren in Millwall als eigenaar van het bedrijf Chestnut Hill Ventures.