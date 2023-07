'Het is voor mij lastig om te concurreren met Bergwijn of Tadic. Kijk naar Conceição, een topspeler'

Sontje Hansen kijkt er enorm naar uit om zichzelf te kunnen laten zien in het shirt van NEC. De aanvaller liet Amsterdam deze zomer transfervrij achter zich voor een avontuur in De Goffert. Hansen speelde vanaf zijn elfde bij Ajax, maar zijn afscheid bij de club valt hem niet zwaar.

"Ik dacht eerst dat het moeilijk zou zijn om Ajax na tien jaar te verlaten, maar dat viel mee", aldus Hansen in gesprek met Voetbal International. De jeugdinternational van Oranje slaagde er niet in om zich serieus richting het eerste elftal te knokken. "De laatste jaren waren minder voor mij. Ik had last van blessures en speelde minder. Het was moeilijk. Afgelopen seizoen hoopte ik op meer kansen in het eerste, helaas kreeg ik die niet."

Een transfervrij vertrek kwam dan ook niet uit de lucht vallen. Ondanks interesse van andere Eredivisie-clubs en uit onder meer Duitsland en België koos Hansen voor een vierjarig contract bij NEC. "Het klopt dat Ajax met me door wilde, maar ik ben nu 21 jaar. Ik moet gaan spelen. Ik zie ook dat Ajax de laatste jaren meer aanvallers koopt, waardoor de concurrentiestrijd nog zwaarder wordt." Daarbij maakt Hansen een vergelijking met een ex-ploeggenoot.

"Het is voor mij lastig om de strijd aan te gaan met iemand als Steven Bergwijn of Dusan Tadic. Kijk naar iemand als Francisco Conceição. Topspeler, vind ik echt. Maar hij speelt ook niet en staat boven mij in de pikorde. Dan denk ik dat het goede keuze is om te vertrekken en hier meer aan spelen toe te komen", aldus een ambitieuze Hansen. De dribbelaar opent het nieuwe seizoen in de Eredivisie met NEC op zondag 13 augustus thuis tegen Excelsior.