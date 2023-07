Vertrouwen in Feyenoord-aankoop: 'We hoeven toch niet te twijfelen aan het inzicht van Arne Slot?'

Feyenoord presenteert dinsdag de volgende grote aanwinst van deze zomer. Calvin Stengs (24) komt de selectie van de landskampioen versterken. Volgens zijn 'ontdekker' hoeven de fans van de Rotterdammers zich geen zorgen te maken.

Martin Haar liet Stengs al op zijn zestiende debuteren in Jong AZ. De voormalig assistent van onder meer Louis van Gaal, Ronald Komean en Marco van Basten in Alkmaar geeft tegenover De Telegraaf nog altijd hoog op over zijn voormalige pupil. "Stengs is een speler die in staat is met één beweging twee man af te schudden en een speler voor de keeper te zetten. Hij heeft inzicht, bezit een steekpass en kan echt een meerwaarde voor Feyenoord worden", voorspelt Haar.

De krant bevestigt de voorwaarden waartegen Feyenoord er met Stengs (die eerder dicht bij een definitieve overgang naar Antwerp FC leek) gaat overnemen.: "Een transfersom aan zijn feitelijke werkgever OGC Nice van zes miljoen euro met een bonus van een miljoen euro en een doorverkooppercentage van 30 procent. Stengs zelf wil hetzelfde salaris ontvangen als bij Nice, zo’n 1,2 miljoen euro netto."

Daarvoor krijgt Feyenoord er dus een absolute smaakmaker bij, zo verwacht Haar. "We hoeven toch niet te twijfelen aan het inzicht van Slot? Als hij denkt dat hij niet geschikt zou zijn voor dit Feyenoord, haalt Feyenoord hem niet." Bovendien heeft Stengs zich in België laten gelden onder Mark van Bommel bij Antwerp. "Voor die ploeg was hij het afgelopen jaar ook belangrijk. Ze werden kampioen", stipt Haar aan.