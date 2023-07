VI bevestigt: Calvin Bassey kan na één seizoen alweer vertrekken uit Amsterdam

De kans is aanwezig dat het huwelijk tussen Ajax en Calvin Bassey beperkt blijft tot slechts één seizoen. Ajax telde vorige zomer een slordige 23 miljoen euro neer voor de komst van de Nigeriaans-Engelse verdediger, maar hij kan na een zeer moeizaam jaar alweer vertrekken uit Amsterdam. Voetbal International meldt, in navolging van onder andere Fabrizio Romano, dat Bassey op het lijstje staat bij Brighton & Hove Albion.

Ajax nam vorig jaar afscheid van de ene na de andere belangrijke kracht. In navolging van Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch vertrok ook Lisandro Martínez uit Amsterdam. In de zoektocht naar een vervanger van de Argentijn kwam Ajax uit bij Bassey. De verdediger had in het voorgaande seizoen veel indruk gemaakt bij Rangers FC, dat de finale van de Europa League haalde. Maar Martínez doen vergeten bleek al snel een ondankbare en onmogelijke taak voor Bassey. Hij behield onder Alfred Schreuder weliswaar het vertrouwen, maar belandde na diens ontslag en de aanstelling van John Heitinga op de bank.

Deze zomer zou hij dus alweer kunnen vertrekken uit Amsterdam. Ajax houdt nadrukkelijk rekening met het vertrek van Jurriën Timber, Edson Álvarez en Mohammed Kudus, maar misschien heeft Bassey wel als eerste een nieuwe club te pakken. Transferspecialist Fabrizio Romano bevestigde maandag dat de verdediger op de lijst staat bij Brighton & Hove Albion en volgens Calciomercato wordt er zelfs al flink onderhandeld. “Brighton & Hove Albion heeft het vizier deze zomer nadrukkelijk op Amsterdam gericht. Dat The Seagulls gecharmeerd zijn van Kudus was al duidelijk; nu is duidelijk geworden dat ook Bassey hoog op het verlanglijstje van de club staat”, bevestigt VI de geruchten.

De nummer zes van het afgelopen seizoen in de Premier League had vorig jaar al ‘serieuze interesse’ in Bassey. Ajax trok toen aan het langste eind, maar een succes is zijn dienstverband in Amsterdam vooralsnog niet. “Directeur voetbalzaken Sven Mislintat zal moeten bepalen of hij Bassey de kans wil geven zich te revancheren, of dat hij wil proberen de interesse te benutten”, schrijft VI. De Telegraaf meldde een paar maanden geleden nog dat Ajax in januari al een bod op Bassey had ontvangen. Het werd niet duidelijk om welke club het ging.