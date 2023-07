Vilhena vindt nieuwe club en wordt teamgenoot van andere oud-Feyenoorder

Tonny Vilhena verlaat Espanyol en gaat aan de slag in Griekenland. De Nederlandse middenvelder heeft een contract tot medio 2027 getekend bij Panathinaikos. Bij de Griekse topclub komt hij met Bart Schenkeveld één andere Nederlander tegen.

De komst van Vilhena is vrijdagavond officieel wereldkundig gemaakt door Panathinaikos, dat de middenvelder overneemt van het Spaanse Espanyol. Daar stond de oud-middenvelder van Feyenoord nog onder contract tot 2026, waardoor Panathinaikos dat contract heeft moeten afkopen.

In het afgelopen seizoen kwam Vilhena uit voor het Italiaanse Salernitana, dat zich wist te handhaven in de Serie A. Nu wacht een overstap naar Griekenland, waardoor de oud-international van Oranje ook meer zekerheid voor zichzelf heeft gecreëerd. Hij wordt bij Panathinaikos niet meer uitgeleend, maar kan zich de komende seizoen gaan richten op successen met deze club.

Panathinaikos kon vorig seizoen geen kampioen worden, maar zal wel de voorronde van de Champions League ingaan. Vilhena komt in Griekenland een Nederlander tegen, want ook Bart Schenkelveld staat onder contract bij de Grieken. Net als Vilhena kwam de verdediger in het verleden uit voor Feyenoord.