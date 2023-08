Nederland krijgt wéér geweldig coëfficiënten-nieuws, PSV ziet hoofdrol Dessers

Nederland heeft opnieuw uitstekend nieuws gekregen in de coëfficiëntenstrijd. In de voorronde van de Champions League heeft Olympique Marseille woensdagavond op bezoek bij het Panathinaikos van basisklant Tonny Vilhena namelijk met 1-0 verloren. Daardoor kan Nederland opnieuw inlopen op nummer vijf Frankrijk.

Nederland kreeg tot dusver al meermaals goed nieuws in de coëfficiëntenjacht op nummer vijf Frankrijk, want FC Twente bereikte vorige week met enige moeite al de volgende ronde in de Conference League. PSV rekende dinsdagavond af met Sturm Graz (4-1), waardoor Nederland opnieuw 0,200 punt kon bijschrijven. Op het bereiken van de groepsfase van de Champions League staat een gigantische bonus van vier punten: het zou gunstig zijn voor Nederland als Marseille uitgeschakeld wordt.

Artikel gaat verder onder video

Nummer zeven Portugal heeft met Vitória SC ook al een ploeg verloren in de Europese competities. Zij werden over twee wedstrijden na strafschoppen uitgeschakeld door het Sloveense Celje in de voorronde van de Conference League en kunnen daardoor geen punten meer opbrengen voor Portugal. Vooralsnog gaat het ook dit seizoen goed voor Nederland, dat vorig seizoen de zesde plaats in handen kreeg.

Rangers – Servette FC 2-1

Met Danilo, Cyriel Dessers en Sam Lammers begon Rangers woensdagavond met een compleet nieuwe en Nederlands georiënteerde voorhoede tegen Servette FC. Dessers maakte na twintig minuten al zijn eerste doelpunt namens de Schotse topclub, die even daarvoor al op 1-0 was gekomen via James Tavernier.

De oud-Feyenoorder ging echter van hero to zero, want vlak voor de pauze maakte hij een heel onhandige handsbal. Chris Bedia benutte de penalty die daarop volgde, waardoor het tweeluik komende week nog spannend blijft. Want hoewel de bezoekers na de tweede gele en dus rode kaart voor David Douline met een man minder speelde in het laatste half uur, liep Rangers niet meer verder weg bij de Zwitsers. De winnaar van dit duel speelt in de volgende ronde tegen PSV, mits zij de 4-1 uitgangspositie komende week over de streep trekken.