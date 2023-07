Aubameyang is dicht bij transfer en wacht fraai avontuur in topcompetitie én Champions League

Pierre-Emerick Aubameyang is volgend seizoen waarschijnlijk actief in de Champions League. Volgens de doorgaans goed ingevoegde transferexpert Fabrizio Romano is de bij Chelsea overbodig geworden aanvaller persoonlijk akkoord met Olympique Marseille.

Aubameyang zit bij Chelsea op een dood spoor. De 34-jarige spits uit Gabon speelde vorig seizoen in alle competities slechts 22 wedstrijden voor the Blues (3 doelpunten en 1 assist) en hoeft komend seizoen ook niet te rekenen op veel speeltijd. Nieuwbakken trainer Mauricio Pochettino liet Aubameyang bijvoorbeeld buiten zijn selectie voor het trainingskamp dat Chelsea deze maand ter voorbereiding op de nieuwe voetbaljaargang in de Premier League belegt in de Verenigde Staten.

Aubameyang staat er ondanks een mindere periode nog altijd goed op bij veel clubs. Volgens Romano is de ex-speler van onder meer Borussia Dortmund, Arsenal en Barcelona op weg naar Olympique Marseille. De Franse grootmacht is met Aubameyang een contract overeengekomen voor drie seizoenen, tot de zomer van 2026. Romano verwacht dat Chelsea geen transfersom zal verlangen die Olympique Marseille zal afschrikken, gezien de situatie van de spits bij de Londenaren.

Aubameyang mag zich zodoende gaan opmaken voor een avontuur in de Champions League. Olympique Marseille is nog niet zeker van een plekje in het hoofdtoernooi van het miljardenbal, maar stroomt als nummer drie van Frankrijk wel in de play-offs in. Chelsea zal na de twaalfde plaats van vorig seizoen helemaal niet actief zijn in Europa.