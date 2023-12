Vink ziet groot verschil tussen Ajax van Steijn en Van 't Schip: 'Toen kon Aubameyang met zijn rollator naar de goal lopen'

Marciano Vink ziet een duidelijke stijgende lijn in het spel bij Ajax sinds John van 't Schip aan het roer is in Amsterdam. De analist van ESPN haalt de wedstrijden van Ajax in de Europa League tegen Olympique Marseille aan om de veranderingen bij de Amsterdamse club weer te geven.

Hoewel Ajax in eigen huis gelijkspeelde tegen Olympique Marseille (3-3), gaf het destijds veel meer kansen weg dan in het verloren uitduel tegen de Fransen (4-3). Vink ziet dat de Amsterdammers gegroeid zijn: "Als je kijkt naar de wedstrijd van Ajax hier in de Johan Cruijff ArenA en in Marseille, zijn de goals die ze tegen krijgen: een makkelijke penalty, een omhaal en nog een penalty. Allemaal momenten die twee kanten op hadden kunnen vallen, maar hier in de ArenA had ik echt het gevoel dat er bij elke aanval van Olympique Marseille zulke ontzettende gaten lagen", zegt de analist in het programma Voetbalpraat op ESPN.

De Franse club, die in de competitie geen goed seizoen draait, kwam in de Johan Cruijff ArenA tot maar liefst 25 doelpogingen: "Pierre-Emerick Aubameyang kon bij wijze van spreken nog met zijn rollator naar de goal lopen", grapt Vink. "Niemand viel hem aan. Dat gedeelte is echt beter geworden. De linies zitten kort op elkaar en er wordt omgeschakeld. Je ziet een team heen en weer gaan."