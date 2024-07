Ajax treft tegenstander uit Griekenland of Bulgarije, mits het Vojvodina verslaat

Ajax speelt, mits het van FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Europa League, tegen Panathinaikos of Botev Plovdiv in de derde voorronde van de Europa League. Dat is maandagmiddag bekend geworden tijdens de loting in Nyon. De Amsterdammers gaan bij verlies naar de voorronde van de Conference League. Dan treft de ploeg van Francesco Farioli NK Maribor of CS Universitatea Craiova.

De Amsterdammers weten door de loting dat als ze het tweeluik met het Servische FK Vojvodina goed doorkomen, een ontmoeting met het Griekse Panathinaikos of het Bulgaarse Botev Plovdiv wacht. De winnaar van het duel tussen deze twee ploegen zal de tegenstander van Ajax of FK Vojvodina worden. Panathinaikos is van deze twee ploegen de meest bekende tegenstander voor Ajax. Bij de Griekse club staan met Tonny Vilhena en Bart Schenkeveld ook twee Nederlanders onder contract.

Inmiddels heeft ook de loting van de voorronde van de Conference League plaatsgevonden. Als Ajax onderuit gaat tegen FK Vojvodina, neemt de nummer vijf van het vorige Eredivisie-seizoen het op tegen NK Maribor of CS Universitatea Craiova. Als het zover komt, speelt Ajax eerst een uitwedstrijd.

Go Ahead Eagles neemt het, als het wint van het Noorse SK Brann, in de volgende ronde van de Conference League op tegen Valur (IJsland) of St.Mirren (Schotland).