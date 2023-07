Volgende Ajax-transfer voorspeld: 'Als Erik ten Hag op zijn deur klopt, dan is hij weg'

Marcel van der Kraan denkt dat Mohammed Kudus zomaar eens de stap naar Manchester United kan maken. De aanvaller van Ajax wordt begeerd door meerdere clubs uit de Premier League. Toch is de aanwezigheid van Ten Hag op Old Trafford een groot voordeel voor the Red Devils.

"Hij is niet de eerste optie op de lijst", erkent Telegraaf-journalist Van der Kraan in gesprek met het Engelse medium Football Daily. "Maar als andere opties wegvallen, wordt Kudus een ideale vervanger. Hij heeft bij Ajax aangegeven dat hij wil vertrekken. Dat doet hij normaal gesproken als er al dingen spelen. Hij heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar de Premier League. Zodra Ten Hag op zijn deur klopt, dan gaat hij."

Van der Kraan kreeg van zijn Engelse collega's ook de vraag wat Kudus eventueel toe zou kunnen voegen aan de Premier League. "Ajax heeft een slecht seizoen gehad. Maar hij was de beste aanvaller van de club. Kudus is de enige hoop voor de fans van Ajax om de club weer op het juiste spoor te zetten. Ten Hag en Kudus hebben goed samengewerkt in het verleden. Daarom zou hij nu nog steeds een goede aanwinst voor hem zijn."

De 22-jarige Kudus heeft drie seizoenen bij Ajax achter de rug. De linkspoot ligt nog tot medio 2025 vast in de Johan Cruijff ArenA, maar heeft zijn zinnen gezet op een nieuwe uitdaging. De 21-voudig international van Ghana ziet de Premier League als ideale bestemming. Kudus werd onlangs nog in verband gebracht met Chelsea en Arsenal. Eerder werd ook Brighton & Hove Albion genoemd als mogelijke nieuwe werkgever voor de Afrikaan.