Volgende speler trekt de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht: Max de Waal blijft actief in de KKD

Waar de Ajax-aanhang inmiddels al bijna een maand wacht op de volgende aanwinst, trekt in de tussentijd de ene na de andere speler de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht. De Amsterdammers namen in de afgelopen weken al definitief afscheid van onder meer Youri Regeer en Kik Pierie en nu staat ook Max de Waal op het punt te vertrekken. De 21-jarige aanvaller gaat zich zoals het er momenteel naar uitziet verbinden aan Willem II.

De exit van De Waal zal in Amsterdam en omgeving niet tot heel veel verdriet leiden. De aanvaller streek in de zomer van 2013 neer in de jeugdopleiding van de recordkampioen van Nederland en doorliep vervolgens verschillende jeugdelftallen. Tot een debuut in de hoofdmacht kwam het echter niet. De Waal speelde wel 41 wedstrijden voor Jong Ajax. Daarin was hij elf keer trefzeker en verzorgde hij één assist.

De Waal werd door Ajax in 2022 al voor een halfjaar verhuurd aan Willem II en kwam in het afgelopen seizoen op huurbasis uit voor ADO Den Haag. Voor de club uit de Hofstad speelde De Waal 21 wedstrijden. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en evenveel assists. De aanvaller lijkt dus actief te blijven in de Keuken Kampioen Divisie. Zowel Voetbal International als het Brabants Dagblad meldt dat hij op weg is naar Willem II. “De 21-jarige aanvaller staat nu nog onder contract bij Ajax, maar moet volgens bronnen op korte termijn een meerjarig contract gaan ondertekenen in Tilburg”, schrijft het BD.

Warmerdam

Ook Donny Warmerdam gaat Ajax verlaten. De middenvelder, die ook als verdediger uit de voeten kan, zag eerder dit kalenderjaar nog een overstap naar NAC Breda in het water vallen. Een transfer gaat er nu wél komen. Warmerdam heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2024, maar De Gelderlander meldde dinsdagavond dat De Graafschap hem desondanks transfervrij gaat overnemen. “De Graafschap betaalt de Amsterdammers bij een verkoop wel een doorverkooppercentage”, leest het.