'Voormalig Feyenoord-flop gaat carrière nieuw leven inblazen bij Olympique Lyon'

Voormalig Feyenoord-middenvelder Renato Tapia staat op het punt om een transfer te maken naar Olympique Lyon. De Peruviaanse speler van Celta de Vigo gaat volgens het doorgaans goed geïnformeerde RMC Sport voor zo’n vijf miljoen euro tekenen in Frankrijk. Naar verluidt ligt er een contract van vier jaar klaar voor Tapia.

De 27-jarige middenvelder kwam afgelopen drie seizoenen uit voor Celta de Vigo en groeide uit tot een gewaardeerde kracht. Afgelopen seizoen moest hij echter wat vaker vanaf de reservebank toekijken, waardoor hij besloten heeft om een nieuwe weg in te slaan. De verdedigende middenvelder gaat dus naar alle waarschijnlijkheid uitkomen voor Lyon, dat afgelopen seizoen op een zevende plaats eindigde en daardoor naast Europese deelname greep.

Bij datzelfde Lyon staan onder meer oud-Eredivisie-spelers Nicolás Tagliafico en Amin Sarr onder contract. Tapia moet met middenvelder als Thiago Mendes en Maxence Caquaret de strijd aangaan om een plekje te veroveren in het elftal van trainer Laurent Blanc.

Tussen seizoen 2014/2015 en 2019/2020 was Tapia actief in de Eredivisie. Na een aantal goede jaren bij FC Twente verhuisde hij als groot talent naar Feyenoord. In Rotterdam slaagde de Peruviaan er niet in om te overtuigen. In vijf seizoenen speelde hij slechts 45 competitiewedstrijden voor de Rotterdammers. Tussendoor werd hij nog een half seizoen uitgeleend aan Willem II. Zijn dienstverband in Spanje pakte wat beter uit.