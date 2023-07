Voormalig transfertarget Ajax maakt daverende indruk: ‘Dit had een grote aankoop voor Ajax kunnen zijn’

Tijjani Reijnders maakte vrijdag zijn officieuze basisdebuut voor AC Milan tegen Juventus (2-2). De deze zomer van AZ overgenomen middenvelder deed 57 minuten mee in de vriendschappelijke wedstrijd die werd gespeeld in het Dignity Health Sports Park in de Verenigde Staten en liet een zeer sterke indruk achter.

Reijnders was één van de uitblinkers bij AC Milan, dat tot tweemaal toe op voorsprong kwam tegen Juventus maar uiteindelijk na 90 minuten genoegen moest nemen met een remise. De aansluitende strafschoppenserie werd vervolgens gewonnen door Juventus, maar in het Milanese kamp hecht men daar amper waarde aan en heeft men het na afloop vooral over Reijnders.

Artikel gaat verder onder video

AC Milan plaatst op TikTok een ruim één minuut durende video met de hoogtepunten van Reijnders tegen Juventus. Meest in het oog springend is een demarrage van de voormalig AZ’er die begint op eigen helft en eindigt met een slijpende pass waarmee een teamgenoot wordt vrijgespeeld in de zestien van Juventus. “Van die dribbels krijg ik een beetje Frenkie-vibes”, reageert iemand in de commentsectie, refererend aan de kenmerkende versnelling aan de bal van Oranje-international en Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong.

Reijnders maakte deze zomer voor ongeveer twintig miljoen euro de overstap van AZ naar AC Milan. De 25-jarige middenvelder werd ook nog even genoemd bij Ajax, maar de Amsterdamse club versterkte zijn middenvelder uiteindelijk met Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic. Een gemiste kans, zo oordelen sommige Ajax-supporters onder de video van Reijnders. “Dit had nu een grote aankoop voor Ajax kunnen zijn!”, schrijft de topcommenter onder de video. De reactie heeft op het moment van schrijven al meer dan 600 likes.