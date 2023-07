'Wauw': zoveel mensen keken 's nachts naar Oranje op het WK

Honderdduizenden Nederlanders hebben in het holst van de nacht naar de wedstrijd tussen Nederland en de Verenigde Staten gekeken op het WK vrouwen. Volgens Stichting KijkOnderzoek keken gemiddeld 381.000 mensen naar de wedstrijd, die om 03.00 uur begon.

In totaal hebben 507.000 mensen een deel van de wedstrijd gezien, maar gemiddeld genomen over de gehele wedstrijd waren er 381.000 kijkers. Daarmee had NPO1 een marktaandeel van 82,1 procent, want te verklaren is door het tijdstip. Van de mensen die hun tv aanhadden, keek 82,1 procent naar Oranje. De voorbeschouwing (76.000) en nabeschouwing (108.000) waren minder in trek.

Het duurde even voordat de kijkcijfers bekend werden. Donderdag waren de kijkcijfers bekend van de programma's tot en met 01.30 uur op NPO 1, dus moest er nog een dag gewacht worden op de kijkcijfers van de programma's die daarna werden uitgezonden. Het is lang niet voorgekomen dat een nachtelijk programma zo goed werd bekeken op de Nederlandse tv.

Kijkcijferexpert Tina Nijkamp vindt het indrukwekkend dat zoveel mensen de wekker hebben gezet of zijn opgebleven. "Wauw", schrijft ze op Instagram. De voormalig SBS6-directrice noemt het aantal 'echt veel'. "En na die eerste groepswedstrijd, die in de vroege ochtend om 09.30 uur al door 1,5 miljoen mensen werd bekeken, is de conclusie toch wel dat het WK Vrouwen misschien nog geen oranje straten oplevert, maar wel heel populair is."