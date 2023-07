Wayne Rooney zet Nederlandse spits na incident uit selectie DC United

De Amerikaanse club DC United van trainer Wayne Rooney heeft twee spelers, waaronder de Nederlandse spits Nigel Robertha, uit de selectie gezet. De club wil niet ingaan op de reden van de maatregel, maar volgens The Athletic is de schorsing het gevolg van een vechtpartij tussen Robertha en zijn Griekse teamgenoot Taxi Fountas.

Laatstgenoemde zou een racistische opmerking richting Robertha hebben gemaakt. Die zou dat op zijn beurt niet gepikt hebben en de Griek hebben aangevallen. Hun werkgever wil de feiten niet bevestigen en spreekt in een officieel statement van 'een mogelijke schending van de competitie-regels'. DC United schrijft voorts het voorval te hebben gerapporteerd aan de MLS.

Zolang de organisator van de Amerikaanse competitie zich nog niet heeft uitgesproken over het voorval, worden zowel Robertha als Fountas 'gewoon' doorbetaald, verklaart DC United verder. "Ze zullen niet beschikbaar zijn voor teamactiviteiten zolang het onderzoek loopt", schrijft de club. Omdat beiden met betaald verlof zijn gestuurd is volgens de club bovendien geen sprake van een disciplinaire straf.

Robertha genoot zijn opleiding bij Feyenoord en speelde in Nederland verder voor SC Cambuur. Die club verkocht hem in 2019 aan het Bulgaarse Levski Sofia, dat hem in maart 2021 voor 1 miljoen euro naar DC United liet vertrekken. Eerder deze maand maakte Robertha als invaller tegen Inter Miami zijn eerste competitietreffer van het seizoen, die goed was voor een punt (2-2).