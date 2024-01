Wayne Rooney na vijftien dramatische wedstrijden alweer op straat gezet

Wayne Rooney (38) is niet langer hoofdtrainer van Birmingham City. De voormalig topspits was pas sinds oktober eindverantwoordelijk op St Andrew's, maar na vijftien wedstrijden - waarvan hij er maar twee wist te winnen - komt aan zijn derde trainersavontuur een vroegtijdig einde.

Op 11 oktober werd Rooney aangesteld door Birmingham, waar hij de opvolger werd van John Eustace, die het veld moest ruimen ondanks vijf zeges in de eerste elf wedstrijden van het seizoen. Onder Rooney verbeterden de resultaten echter niet: van de vijftien wedstrijden die hij op de bank zat gingen er liefst negen verloren, werden er vier gelijkgespeeld en slechts twee gewonnen. Op de ranglijst is de club inmiddels afgezakt naar de twintigste plaats in een competitie van 24 teams.

Op Nieuwjaarsdag zat Rooney voor het laatst op de bank. Op Elland Road ging het duel met Premier League-degradant Leeds United afgetekend met 3-0 verloren. Namens de thuisploeg maakte Crysensio Summerville, dit seizoen bijna wekelijks de grote uitblinker, de derde en laatste treffer. De nederlaag tegen Leeds is dus de druppel geweest die de emmer bij het Birmingham-bestuur heeft doen overlopen. "Ondanks het harde werk zijn de resultaten niet in lijn met de verwachtingen die vooraf werden uitgesproken", schrijft de club in een statement op de eigen website. "Daarom meent het bestuur dat een verandering van manager in het beste belang van de club is." CEO Garry Cook laat weten: "Helaas is Wayne's tijd bij ons niet gegaan zoals gepland en hebben we besloten om een andere richting in te slaan."

Rooney begon zijn trainerscarrière bij Derby County, waar hij speelde onder Phillip Cocu. Toen de Nederlander in november 2020 op straat werd gezet hing de Engelsman zijn schoenen aan de wilgen en werd hij eerst interim- en daarna definitief aangesteld als hoofdtrainer. In de zoer van 2022 verkaste hij naar de Verenigde Staten om trainer te worden van D.C. United. In oktober van dit jaar besloten club en trainer niet met elkaar verder te gaan na het mislopen van de play-offs.

Update 12.37 uur: Rooney is op X inmiddels met een eerste reactie op zijn ontslag gekomen. "Voetbal draait om resultaten - en ik erken dat die niet van het niveau waren waarop ik ze wilde hebben", schrijft de voormalig spits. "Echter, tijd is het kostbaarste goed dat een manager nodig heeft en ik geloof niet dat dertien weken genoeg waren om de noodzakelijke veranderingen door te voeren." Rooney verwacht niet op hele korte termijn in een volgend avontuur te gaan stappen: "Het gaat me persoonlijk wat tijd kosten om over deze teleurstelling heen te komen. Ik ben sinds mijn zestiende, als speler of trainer, betrokken bij het professionele voetbal. Nu ben ik van plan wat tijd met mijn familie door te brengen, terwijl ik me voorbereid op de volgende kans in mijn reis als manager."