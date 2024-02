Crysencio Summerville bleek 'veel te duur' voor geïnteresseerde club uit Eredivisie

De naam van is afgelopen transferperiode gevallen bij Feyenoord, zo onthulde Arne Slot vrijdagmiddag op de persconferentie. De vleugelspeler, die in de jeugdopleiding van de Rotterdammers speelde, was echter te duur.

Het was geen geheim dat Feyenoord opzoek was naar een versterking in de voorhoede. Trainer Arne Slot zag graag een ‘verschilmaker’ naar zijn ploeg trekken. Op de persconferentie voorafgaand aan het duel tegen AZ is de oefenmeester helder over de vraag of Feyenoord zo’n soort speler op het oog had. “We hebben geen speler kunnen vinden die ons aan de bovenkant versterkt en die haalbaar voor ons was, anders was die er wel geweest.”

Terwijl Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad zijn volgende vraag wilde stellen, begon Slot over Summerville. “Ik zal nog even een naam noemen, dan kunnen jullie daar weer over schrijven. Ik had Summerville wel graag bij ons op de zijkanten zien lopen, maar hij is te duur”, zegt de Feyenoord-trainer.

“Zo kan ik ook een ander noemen, maar hem vind ik al heel lang een interessante speler”, gaat hij verder. Niet alleen Summerville stond op de radar van Feyenoord, want ook Luciano Rodríguez werd gevolgd door de Rotterdammers. Lang leek het er zelfs op dat de Uruguayaan naar Feyenoord verkaste, totdat de deal vlak voor de deadine afketste.

Summerville maakt momenteel indruk bij Leeds United. De aanvaller was dit seizoen al goed voor twaalf doelpunten en zeven assist bij de nummer twee van de Championship.