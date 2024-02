Dramatisch transfernieuws dreigt voor Feyenoord

De top van Feyenoord schat de kans op de komst van 'niet al te hoog meer in', zo schrijft het Algemeen Dagblad. De Rotterdammers proberen de aanvaller los te weken bij Liverpool Montevideo, maar heeft nog geen groen licht.

Feyenoord hoopt nog altijd op een akkoord, maar denkt inmiddels dat het realistischer is om de Uruguayaans jeugdinternational in de zomer te verwelkomen.

Ondertussen vertrekt mogelijk nog Javairô Dilrosun uit Rotterdam, waardoor Feyenoord denkt aan Couhaib Driouech. De aanvaller van Excelsior staat ook in de nadrukkelijke belangstelling van PSV, dat circa drie miljoen euro zou overhebben voor zijn momst. Excelsior houdt hem liever tot de zomer in Kralingen.

'Open race om Rodríguez'

De doorgaans goed ingevoerde Feyenoord-nieuwswebsite 1908.nl slaat een hoopvollere toon aan over de komst van Rodríguez. Men spreekt van een 'open race'. en beweert zelfs dat een deal 'dichterbij is dan ooit'. Rodríguez is momenteel in Venezuela, waar hij met Uruguay Onder 23 actief is voor de kwalificatie van de Olympische Spelen.

Dinsdagavond werd Uruguay echter uitgeschakeld, waarmee ook de noodzaak is verdwenen om in Venezuela te blijven. Feyenoord heeft tot donderdag 23.59 uur om de deal af te ronden en verkeert dus in tijdnood.