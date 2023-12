Summerville wekt belangstelling van nummer drie van de Premier League

De verrichtingen van worden door meerdere clubs in de gaten gehouden, zo meldt Fabrizio Romano. Volgens de transferspecialist is Aston Villa één van de clubs met interesse in de 22-jarige aanvaller van Leeds United.

Summerville is bezig aan een uitstekend seizoen. Met elf doelpunten en zes assists is hij een van de meest waardevolle spelers van het Championship. Slechts één speler was tot nu toe bij meer doelpunten direct betrokken dan Summerville: Adam Armstrong van Southampton (twaalf doelpunten en zeven assists).

De goede prestaties van Summerville in dienst van Leeds United gaan niet onopgemerkt voorbij. Aston Villa, de huidige nummer drie van de Premier League, is één van de clubs die de oud-speler van Feyenoord op de korrel heeft. FCUpdate-journalist Mounir Boualin onthulde afgelopen zomer al dat Summerville op de radar van Aston Villa staat.

De kans is klein dat Summerville in januari een transfer gaat maken. Leeds United wil zijn sterspeler namelijk niet kwijt. De club hoopt volgend seizoen terug te keren in de Premier League. Na 23 wedstrijden bezet Leeds United met 45 punten de derde plaats in het Championship. Leicester City (58 punten) en Ipswich Town (52) doen het tot nu toe nog beter. De nummers één en twee van de competitie promoveren direct naar het hoogste niveau. De nummers drie tot en met zes strijden in de play-offs om het laatste Premier League-ticket.