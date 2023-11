Öztürk tipt Koeman voor EK-selectie: 'Meer potentie dan Gakpo'

(22) maakt naam en faam in het Championship namens Leeds United. De buitenspeler staat dit seizoen op het tweede niveau in Engeland al op zes doelpunten en vier assists. Volgens Voetbal International-journalist Süleyman Öztürk zou bondscoach Ronald Koeman hem een serieuze kans moeten geven in Oranje.

Volgens Öztürk is Summerville een van de beste of misschien wel de beste speler van het Championship. “Vorig jaar speelde hij in de Premier League ook al een aantal keer heel goed en was hij ook beslissend met goals en assists”, aldus Öztürk bij VI. “Vorig jaar heb ik al gezegd dat ik zijn potentie groter vond dan die van Cody Gakpo. Hij maakt het verschil bij Leeds United. Buiten de zestien, binnen de zestien. Met steekpasses, maar is ook iemand die zijn man voorbij kan gaan. Hij speelt met zelfvertrouwen, is een geboren dribbelaar, die ook aan rendement is gaan denken."

De journalist maakt ook de vergelijking met Noa Lang. “Hij heeft schijt aan de hele wereld en heeft zoiets van: ‘geef mij de bal maar’. Dat is bijzonder om te zien. Hij kan ook gewoon vrije trappen de kruising indraaien”, looft Öztürk de buitenspeler, die deze zomer ook voorzichtig werd genoemd bij Feyenoord. “Hij doet mij ook een beetje denken aan Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion, red.). Summerville is echt een complete linksbuiten.”

Öztürk vermoedt dat Summerville misschien in de komende winter wel al een grote transfer gaat maken. “Het Championship is voor hem een speeltuin. Maar dat neemt niet weg dat Koeman hem kan gebruiken. Je kunt hem het laatste half uur gebruiken als invaller”, stelde Öztürk voor richting het EK in de komende zomer. “Als de ruimtes groter worden, kan hij iets forceren tegen Italië of Frankrijk.” Met het oog op Steven Bergwijn, die uit vorm is, zou Summerville zeker een kans verdienen. "Hij is veel beslissender dan Bergwijn momenteel. Als je Noa Lang niet mee kan nemen, moet je Summerville meenemen. Als je voetbal en de scouting serieus neemt, moet je Summerville meenemen naar het EK."