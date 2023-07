Weer contractverlenging: oudste prof ter wereld wil door tot zijn zestigste

Kazuyoshi Miura weet maar van geen ophouden. De inmiddels 56-jarige (!) middenvelder heeft zijn contract op het tweede niveau van Portugal namelijk weer verlengd. Het Portugese Oliveirense huurt hem ook het komende jaar van Yokohama FC. Naar verluidt wil hij zelfs doorgaan tot zijn zestigste.

De 91-voudig international van Japan begon zijn loopbaan al in 1986 (!) bij het Braziliaanse Santos. Sindsdien speelde hij voor onder anderen Dinamo Zagreb, Coritiba, Genoa, Vissel Kobe, Sydney en de laatste jaren dus in Portugal. Zijn bijdrage in het afgelopen seizoen bleef echter wel beperkt tot slechts drie officiële duels, waarin hij 26 minuten volmaakte.

Artikel gaat verder onder video

De aanvaller staat al sinds 2005 onder contract bij Yokohama, uitkomend op het tweede niveau van Japan. Die club leende hem wel een aantal keer uit en dat zal dus ook komend jaar het geval zijn. Eerder liet Miura weten graag tot zijn zestigste levensjaar door te willen: dan zou hij nog net het WK in 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico kunnen meepakken, als de huidige bondscoach van Japan hem dan niet te oud vindt.

Miura speelde namelijk eerder al ruim negentig interlands voor de nationale ploeg van Japan, maar werd in 1998, ruim twintig jaar geleden, al gepasseerd door de toenmalig bondscoach Takeshi Okada omdat hij te oud zou zijn. In 2017 nam hij het record van oudste voetballer ooit over van Stanley Matthews, die even over de vijftig jaar stopte met voetballen. Wat Miura haalt hij dus in elk geval de zestig.