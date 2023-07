Willem Engel massaal bekritiseerd om tweet over hersenbloeding Van der Sar

Willem Engel heeft de nodige kritiek gekregen voor een tweet over de hersenbloeding van Edwin van der Sar. De activist koppelde de hersenbloeding zonder bewijs aan de coronavaccinatie van Van der Sar.

Engel reageerde op een oude tweet van Van der Sar uit juni 2021, waarop de oud-doelman een foto toonde van zijn prik. "Het is zo triest en natuurlijk is het afwachten, maar dat de prik niet geholpen heeft is wel heel duidelijk. Op 12 juni 2021 toen ik over Eriksen (Eriksen, red.) tweette viel voetbalminnend Nederland over me heen. Toch had ik liever geen gelijk gekregen. Sterkte Edwin", schreef Engel. Hij koppelde in 2021 ook de hartstilstand van Christian Eriksen aan een coronavaccinatie, al liet Internazionale-directeur Giuseppe Marotta destijds weten dat Eriksen niet eens gevaccineerd was.

In de reacties wordt door velen gesproken over een misplaatste en respectloze tweet van Engel, die zichzelf wel actief verdedigt. Van der Sar ligt nog op de intensive care. Ajax kwam zaterdag met een update over de toestand van de voormalig algemeen directeur van de club. De toestand werd beschreven als 'stabiel, maar nog wel verontrustend'.