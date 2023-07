Youri Baas nog steeds onder de indruk: 'Hij deed dat met de bal en nog kon ik hem niet bijhouden'

NEC heeft zich voor het nieuwe seizoen versterkt met Youri Baas. De linksback maakte vrijdag op huurbasis de overstap van Ajax naar de nummer twaalf van de Eredivisie in het afgelopen seizoen. Baas hoopt in Nijmegen een volgende stap in zijn ontwikkeling te zetten, met als doel om bij Ajax de onbetwiste nummer één op de linksbackpositie te worden. Hij kwam in de voorbije jaargang al meermaals in actie voor de recordkampioen. Oók in de Champions League. Daarin raakte hij onder de indruk van Napoli-aanvaller Hirving Lozano.

De meeste Ajacieden zullen de ontmoetingen met de kampioen van Italië in de groepsfase van de Champions League zo snel mogelijk willen vergeten óf er in ieder geval niet snel meer aan herinnerd willen worden. Ajax was het kampioenenbal onder toenmalig trainer Alfred Schreuder begonnen met een overtuigende overwinning op Rangers, maar ging vervolgens onderuit bij Liverpool. Het thuisduel met Napoli begin oktober werd daardoor meteen een zeer belangrijke in de strijd om plaatsing voor de knock-outfase. Ajax schoot uit de startblokken en kwam via een gelukkig doelpunt van Mohammed Kudus vroeg op voorsprong, maar werd daarna volledig van het kastje naar de muur gespeeld.

Baas mocht in de thuiswedstrijd tegen Rangers (4-0) al een paar minuten meedoen en maakte ook tijdens de ontluisterende nederlaag tegen Napoli (1-6) als invaller zijn opwachting binnen de lijnen. In Napels deed Schreuder eveneens een beroep op de jonge verdediger. “Spelen in de Champions League is het summum voor een voetballer”, vertelt de kersverse NEC-aanwinst in gesprek met De Gelderlander. “De hymne, de sfeer in de stadions, de wereldsterren waar je tegenover staat. Ik had tegen Napoli Lozano als directe tegenstander. Na afloop zag ik op de meters dat ik zonder bal 33 of 34 kilometer per uur rende. Hij deed dat met de bal en nog kon ik hem niet bijhouden, haha.”

De vleugelverdediger kwam in het afgelopen seizoen uiteindelijk tien keer in actie voor Ajax. Baas was in april zelfs even de eerste linksback in Amsterdam. Hij mocht het van John Heitinga laten zien tegen Go Ahead Eagles, Fortuna Sittard én Feyenoord (beker). In de laatste vijf competitiewedstrijden kwam hij echter niet meer in actie. “Het is nog altijd mijn droom om de vaste linksback van Ajax te worden. Ik heb moeten knokken om überhaupt het eerste elftal te halen en blijf dat doen”, is Baas vastberaden. “Hard werken wordt beloond, zegt mijn vader altijd. Maar eerst wil ik een goed seizoen draaien bij NEC. We hebben een sterk team, dus ik verwacht dat we iets moois gaan neerzetten.”