Youri Mulder beticht Driessen en Telegraaf van meten met twee maten: 'Dat waren jullie vorig jaar niet'

Youri Mulder heeft Valentijn Driessen tijdens De Oranjezomer geconfronteerd met de dubbele houding van De Telegraaf ten opzichte van het zakendoen met Russische clubs. De krant bood de afgelopen tijd meerdere partijen uitgebreid een podium die schande spraken van de interesse van Ajax in Eduard Spertsyan (FK Krasnodar), maar hield zich stil toen andere clubs vergelijkbare deals sloten.

"Jullie als Telegraaf pakken daar behoorlijk over uit, zijn daar kritisch op", zegt Mulder. "Maar dat waren jullie vorig jaar niet toen Til naar PSV ging." Driessen verweert zich: "Ik persoonlijk heb dat wel gezegd." Maar Mulder graaft door: "En die Larsen dan, die NEC heeft gehaald?", doelt hij op Lars Olden Larsen die door de Nijmegenaren werd overgenomen van het Russische FK Pari Nizjni Novgorod.

Driessen vindt op zijn beurt dat NEC dat laatste bewust onder tafel heeft proberen te houden: "Die sturen gewoon een persbericht, daar staat niet eens bij welke club die gozer vandaan komt. Natuurlijk, dat wordt direct bekend, maar dat wordt natuurlijk niet onbewust achterwege gelaten." Op de vraag van presentator Hélène Hendriks of Mulder vindt dat De Telegraaf met de uiterst kritische houding richting Ajax met twee maten meet, antwoordt Mulder volmondig: "Dat zeg ik toch!"

Onder meer Driessens collega Mike Verweij liet zich de afgelopen periode negatief uit over de deal die Ajax met Krasnodar zou willen sluiten. Ook Evgeniy Levchenko (voorzitter VVCS én Oekraïner van geboorte) mocht in De Telegraaf volop zijn gal spuwen over de mogelijke transfer van Spertsyan. "Ik vind dat Nederlandse clubs geen bloed aan hun handen moeten willen hebben. Iedereen die geld naar Rusland overmaakt, participeert indirect in de oorlog", sprak Levchenko onder meer.