Youri Mulder kritisch op Bas Nijhuis: 'Soms overdrijft hij het'

Youri Mulder werd dinsdagavond tijdens De Oranjezomer gevraagd naar zijn mening over scheidsrechter Bas Nijhuis. De oud-spits was behoorlijk kritisch op de manier waarop de Tukker zijn wedstrijden leidt, maar kreeg het deksel even later op zijn eigen neus.

"Hij moet wel iets beter de regels hanteren", begint Mulder zijn relaas, "dat is wel het wezen van scheidsrechter zijn." In de ogen van de analist wil Nijhuis nog weleens 'overdrijven' met het laten doorgaan van het spel "onder het mom van: de wedstrijd een wedstrijd laten zijn."

Nijhuis krijgt in reactie een perfecte voorzet van presentator Hélène Hendriks, die (zoals Mulder al vreesde) het fragment uit de uitzending van maandag laat instarten waarin Mulder ongenadig onderuit gaat bij een poging op doel te schieten. De arbiter kopt 'm geroutineerd binnen: "Je zou niet denken dat deze persoon echt betaald voetbal heeft gespeeld als je dit zo ziet."