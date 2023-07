Ziyech lijkt op Instagram trap na te geven aan Al-Nassr vanwege afketsen transfer

Hakim Ziyech heeft op social media nagetrapt richting Al-Nassr. De aanvaller annex middenvelder van Chelsea was hard op weg naar de club uit Saudi-Arabië, maar op het laatste moment ging er vanwege een probleem bij de medische keuring een streep door de deal. Dat had te maken met zijn knie, maar daar heeft Ziyech zelf duidelijk zijn bedenkingen bij. Eerder ging er om die reden ook al een streep door zijn tijdelijke overgang naar Paris Saint-Germain. Het zou kunnen zijn dat het meer een trap na is richting de media, omdat er verschillende lezingen kwamen over het afketsen van de deal. Zowel over het feit dat hij en Al-Nassr het niet eens zouden worden worden de One Love, terwijl men in Saudi-Arabië sprak over punten in het contract.

© Instagram Ziyech