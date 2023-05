Ziyech is belangrijk als vervanger van Madueke: Lampard voorkomt bijnaam '007'

Frank Lampard heeft zijn eerste overwinning sinds zijn terugkeer als trainer van Chelsea te pakken. Op bezoek bij Bournemouth wonnen the Blues met 1-3. Daardoor klimt Chelsea naar de elfde plek op de ranglijst. Hakim Ziyech gaf de assist bij de 1-2 en was op die manier belangrijk als invaller.

Lampard verloor zijn eerste zes wedstrijden als trainer van Chelsea en zodoende werden al grappen gemaakt over de dreigende status van '007'. Die bijnaam wordt in Engeland gegeven aan spitsen die in hun eerste zeven wedstrijden niet scoren, maar dreigde nu ook voor een trainer. Chelsea kwam vroeg in de wedstrijd echter op voorsprong: Conor Gallagher kwam goed voor zijn man en kopte raak na een voorzet van N'Golo Kanté.

De vreugde was niet van lange duur. Halverwege de eerste helft maakte Matías Viña gelijk met een geplaatst schot in de bovenhoek vanaf de rand van het strafschopgebied. Die 1-1 stand bleef lange tijd op het scorebord staan. Een kwartier voor het einde van de wedstrijd maakte Noni Madueke, die een basisplaats had, plaats voor Ziyech. Niet veel later gaf Ziyech de assist op het winnende doelpunt. Zijn scherp aangesneden, indraaiende vrije trap stelde Benoît Badiashile in staat om van dichtbij binnen te koppen.

Een andere invaller, João Félix, zorgde koud in het veld voor de beslissing. De Portugees ontving de bal vlak voor het duel van Raheem Sterling, die de nodige verdedigers bezighield en het overzicht bewaarde. Met een tegendraads schot maakte Félix er 1-3 van.