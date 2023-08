'Aanstaande Ajax-aanwinst werd ook aangeboden bij aartsrivaal Feyenoord'

Carlos Borges is onlangs ook aangeboden bij Feyenoord. De aanvaller van Manchester City is inmiddels hard op weg naar Ajax, maar had dus ook zomaar naar de grote rivaal kunnen vertrekken. De regerend landskampioen vond de vraagprijs van de Engelsen echter veel te hoog.

Dat schrijft De Telegraaf dinsdagavond over Borges. De negentienjarige aanvaller komt uit het tweede elftal van City en is een oude bekende van hoofdscout Kelvin de Lang. Hij werkte de afgelopen jaren voor the Citizens en is inmiddels actief bij Ajax. Borges zal spoedig zijn medische keuring ondergaan en tekent daarna een contract voor vier seizoenen in de Johan Cruijff ArenA.

Het had dus ook gekund dat hij nu een transfer naar Feyenoord aan het afronden was. Volgens De Telegraaf werd Borges namelijk ook aangeboden aan de club van trainer Arne Slot. City vroeg twaalf miljoen euro voor Borges en dat vond Feyenoord veel te veel. De jeugdinternational van Portugal werd ook begeerd door West Ham United. City wilde van de competitiegenoot liefst achttien miljoen euro hebben.

Volgens Fabrizio Romano betaalt Ajax bijna twintig miljoen euro voor Borges. City heeft daarnaast de optie om hem terug te kopen. Borges speelde nog niet in het eerste elftal van City, maar maakte wel furore bij de beloften. Vorig seizoen werd hij uitgeroepen tot beste speler van Premier League 2. In 24 wedstrijden was de linkspoot goed voor 21 doelpunten en negen assists.