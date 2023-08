Ajacied Kudus reageert op X op transferaantijgingen in de media rond zijn management

Mohammed Kudus (23) heeft zich uitgesproken tegen de berichtgeving over zijn management. In de media verschenen berichten dat de aanvaller van Ajax een entourage heeft die ‘erg lastig’ is, maar daar is volgens de voetballer niets van waar.

Op Twitter citeerde Kudus namelijk een inmiddels verwijderde tweet, waarin de berichtgeving van Voetbal International werd samengevat. Het weekblad spreekt van een ‘Kudus-gate’ en gaat nadrukkelijker in op wie er naast Kudus staan buiten de lijnen. “Kudus wordt begeleid door Jennifer Mendelewitsch. Een pittige tante, zo blijkt. Haar werkwijze wekt irritatie bij de verschillende partijen”, staat onder meer te lezen in de analyse. Mede door die manier van werken is het nog niet gelukt om een deal in orde te maken.

Ook staat er duidelijk in dat Kudus en zijn management wel degelijk hebben ingezet op een transfer in deze zomer, dus dat er nog altijd wordt verwacht dat hij in de huidige transferwindow vertrekt uit de Johan Cruijff Arena. “De vraag is alleen of er een club komt die qua naam, allure én voorwaarden volledig aan de wensen van de Ghanees gaat voldoen", schreef VI. Het tot 2025 lopende contract openbreken en verbeteren wordt in elk geval een moeilijker verhaal.

Kudus zelf liet via Twitter dus weten dat berichtgeving niet klopt en reageerde onder meer met een petje, waarmee hij wilde zeggen dat de berichtgeving onjuist is. In het stuk stond ook dat de aanvullende eisen van het management van Kudus zorgde voor een breuk in de deal met Brighton & Hove Albion, maar ook die bewering haalt Kudus met deze tweet onderuit. Ongetwijfeld krijgen de transferverhalen rond Kudus nog een staartje.