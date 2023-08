'Ajax informeerde naar mogelijkheid om Van Hecke terug naar Nederland te halen'

Ajax was van plan om deze zomer een poging te wagen om Jan Paul van Hecke naar Amsterdam te halen. De jeugdinternational van Oranje werd geziens ideale vervanger van transferdoelwit Josip Sutalo. Toch haakte technisch directeur Sven Mislintat al snel af wat betreft de Nederlander.

Volgens De Telegraaf heeft Brighton & Hove Albion namelijk een prijskaartje van vijftien miljoen euro om de nek van Van Hecke gehangen. Dat vindt Mislintat een te hoog bedrag voor een stand-in. Het is de bedoeling dat Ajax nog zaken gaat doen met Dinamo Zagreb voor Sutalo. Jakov Medic wordt naar de Johan Cruijff ArenA gehaald als optie achter zijn landgenoot.

Medic tekent snel een contract tot medio 2027 bij Ajax, dat minimaal twee miljoen euro overmaakt aan Sankt Pauli. Die lage transfersom heeft uiteindelijk de doorslag gegeven voor Mislintat. Ajax is ook nog op zoek naar een extra optie voor de linkerkant van de defensie. De gesprekken over Hiroki Ito van Eintracht Frankfurt zijn volgens De Telegraaf in volle gang.

De 23-jarige Van Hecke staat sinds 2020 onder contract bij Brighton, waar hij een lastige start kende. Daarom werd de ex-speler van NAC Breda verhuurd aan sc Heerenveen en Blackburn Rovers. Inmiddels is hij wel een gewaardeerd lid van de selectie van the Seagulls. Hij wil de komende weken eerst voor zijn kans gaan bij Brighton, dat ook Europa in gaat.