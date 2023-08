'Ajax kan Daramy met flinke winst doorverkopen; Kompany is smoorverliefd'

Burnley is bereid om zestien miljoen euro te betalen voor Mohamed Daramy, zo weet het Deense BT. Eerder op de donderdagavond maakte journalist Fabrizio Romano melding van de interesse van de Premier League-club in de aanvaller van Ajax.

Daramy maakte in augustus 2021 voor twaalf miljoen euro de overstap van Kopenhagen naar Ajax, maar beleefde een teleurstellend debuutseizoen met slechts negen duels in de Eredivisie. Daarom mocht hij het afgelopen seizoen doorbrengen bij Kopenhagen. Zijn contract bij Ajax loopt nog drie jaar door. Met een transfersom van zestien miljoen euro zou Ajax een aanzienlijke winst maken op de Deen.

De waarde van Daramy wordt door FootballTransfers geschat op 11 miljoen euro. Eerder speculeerde het Deense Tipsbladet dat Kopenhagen met een bod tussen de 10 en 13,5 miljoen euro moest komen om de huurling definitief te kunnen strikken. Maar de transfersom lijkt dus een stuk hoger uit te vallen.

Vincent Kompany is volgens BT 'smoorverliefd' op Daramy, die vorig seizoen indruk maakte op huurbasis bij FC Kopenhagen. De trainer van Burnley was in april aanwezig bij een duel tussen FC Kopenhagen en FC Nordsjaelland (2-1) en zag Daramy toen een doelpunt maken. Het was een van de acht treffers die Daramy vorig seizoen produceerde; ook gaf hij vier assists.