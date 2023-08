Ajax kan na één seizoen alweer afscheid nemen van Francisco Conceição; aanvaller staat open voor vertrek

Ajax lijkt na één seizoen al weer afscheid te gaan nemen van Francisco Conceição. De twintigjarige aanvaller kwam vorig seizoen over van FC Porto, maar lijkt precies één jaar later de omgekeerde route te gaan bewandelen. Naar verluidt zou de Portugees zelf wel oren hebben naar een vertrek uit Amsterdam. Dat meldt Voetbal International donderdagavond.

Ongeveer twee weken geleden meldden enkele Portugese media al dat Conceição in de belangstelling stond van FC Porto. De vleugelspeler zou op huurbasis kunnen vertrekken uit de Johan Cruijff Arena, waar hij vooralsnog niet voorkomt in de plannen van Maurice Steijn. In de dagen na die geruchten werd het echter wat rustiger rondom de jongeling.

VI weet niet om wat voor soort deal het precies gaat. De kans bestaat daarom dat Conceição ook zomaar definitief kan vertrekken bij Ajax. De Amsterdammers beschikken in de voorhoede met Steven Bergwijn, Carlos Forbs, Mika Godts en Steven Berghuis. Ook kersvers-aanwinst Georges Mikautadze kan uit de voeten op de flanken.

Het huwelijk tussen Conceição en Ajax is nog geen schot in de roos gebleken. De technisch verfijnde aanvaller kon afgelopen seizoen nog geen potten breken. In de Eredivisie kwam de Portugees tot zeventien optredens, waarvan de meesten als invaller waren. In de Keuken Kampioen Divisie liet Conceição daarentegen wel aardige dingen zien. De aanvaller was in zeven optredens goed voor liefst vijf doelpunten.