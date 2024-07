‘RB Leipzig ziet in voormalig Ajacied opvolger van Dani Olmo en bereidt bod voor’

RB Leipzig wil zich versterken met , zo weet het Spaanse AS Diario. De Portugees moet , die lijkt te gaan vertrekken uit het oosten van Duitsland, doen vergeten. De Duitsers zouden momenteel een eerste bod voorbereiden.

Conceição maakte in de zomer van 2022 de overstap van FC Porto naar Ajax, maar wist daar in zijn eerste seizoen geen onuitwisbare indruk achter te laten. Daarop besloten de Amsterdammers om de buitenspeler na een jaar weer tijdelijk naar zijn oude club te laten vertrekken. Bij Porto kwam het er afgelopen seizoen wel uit voor de aanvaller, wat hem een plekje in de EK-selectie van Portugal én een definitieve transfer terug naar zijn vaderland opleverde.

Bijna een maand na zijn definitieve vertrek bij Ajax staat de Portugees alweer voor een nieuwe transfer. Volgens de Spaanse krant moet Conceição namelijk bij RB Leipzig de vervanger gaan worden van EK-uitblinker Dani Olmo, die onder meer in de belangstelling van FC Barcelona en Atlético Madrid zou staan. De nummer vier van het afgelopen Bundesliga-seizoen zou zelfs al een bod aan het voorbereiden zijn voor de buitenspeler.

Waar Ajax Conceição eerder deze zomer voor een bedrag van zo’n 10,5 miljoen euro verkocht, lijkt FC Porto binnen een maand al een enorme winst te kunnen maken op de linkspoot. Leipzig zou namelijk een bod van 26 miljoen euro voorbereiden, wat door bonussen nog met acht miljoen euro kan oplopen. Overigens heeft de zesvoudig international bij Porto nog een contract tot medio 2029, waarin een afkoopsom van 45 miljoen euro zou staan. Het valt dus nog te bezien of het bod van Leipzig voldoende is om hem los te weken.

