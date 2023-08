Ajax komt uit bij oude bekende in zoektocht naar opvolger Edson Álvarez

Ajax heeft opnieuw interesse getoond in Ilia Gruev, zo meldt Kicker. De middenvelder van Werder Bremen was vorig jaar al in beeld in Amsterdam en zou nu opnieuw op de radar zijn verschenen. Kicker spreekt van 'concrete interesse'.

De 23-jarige Gruev wordt gezien als mogelijke opvolger van de naar West Ham United vertrokken Edson Álvarez. Vorige maand werd hij in een interview met Kicker al gevraagd wat hij ervan vond dat Ajax vorig jaar interesse toonde. "Daar was ik blij mee, moet ik zeggen. Ajax is een topclub in het Europese voetbal, die veel grote spelers heeft voortgebracht. Maar die interesse is iets uit het verleden."

Dat laatste lijkt inmiddels dus niet meer te kloppen. Gruev wordt volgens BILD echter ook begeerd door meerdere clubs uit de Bundesliga, Premier League en Serie A. Onlangs zou Werder een bod van vier miljoen euro hebben afgewezen op Gruev, wiens Expected Transfer Value op 7,3 miljoen euro ligt. Dat is een schatting die voortkomt uit een algoritme dat rekening houdt met bijvoorbeeld de leeftijd van een speler, competitie waarin hij speelt, zijn contractsituatie en de transfersommen voor vergelijkbare spelers.

Gruev is afkomstig uit de jeugdopleiding van Werder. De Bulgaar speelde 61 wedstrijden voor de club, waarin hij 1 keer scoorde, en heeft een contract tot medio 2025. Hij speelde acht interlands voor Bulgarije.