Ajax krijgt slecht nieuws: oogappeltje van Sven Mislintat is niet te koop

Ajax lijkt de komst van Hiroki Ito uit het hoofd te moeten zetten. VfB Stuttgart heeft bij monde van Fabian Wohlgemuth laten weten dat de 24-jarige centrale verdediger niet te koop is.

De Telegraaf onthulde deze week dat Ajax werk maakt van de komst van Ito, die wordt gezien als ideale back-up van Jorrel Hato. De Japanse verdediger is een oude bekende van directeur voetbalzaken Sven Mislintat, die de door Ajax begeerde verdediger in de zomer van 2021 naar Stuttgart haalde.

Een hereniging met Ito lijkt er echter niet in te zitten voor Mislintat. "Hiroko vormt een onmisbare schakel in onze sportieve strategie. We zijn op dit moment niet van plan hem van de hand te doen", vertelt Wohlgemuth in gesprek met BILD.

Stuttgart sloot deze week een lucratieve deal met Porsche en Mercedes, waardoor er voorlopig geen druk is om spelers te verkopen. Voor Mislintat is dat slecht nieuws. Hij haalde Ito twee jaar geleden voor 400.000 euro naar Stuttgart. Inmiddels is de verdediger het veertigvoudige - zestien miljoen euro - waard.