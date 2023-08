Ajax mét Kudus tegen Ludogorets, maar Steijn voert drie wijzigingen door

De opstelling van Ajax voor de wedstrijd tegen Ludogorets is bekend. De ploeg van Maurice Steijn verschijnt met Mohammed Kudus aan de aftrap, ondanks zijn mogelijke transfer naar West Ham United. Het eerste duel met Ludogorets om een plek in de groepsfase van de Europa League begint donderdagavond om 20.00 uur.

Kudus speelde negentig minuten in de eerste twee competitieduels van het seizoen: hij maakte een doelpunt tegen Heracles Almelo (4-1 zege) en gaf een assist tegen Excelsior (2-2). Woensdag werd duidelijk dat Ajax en West Ham op het punt staan om een akkoord te sluiten voor 41 miljoen euro. Voorafgaand aan het duel met Ludogorets sprak trainer Steijn echter de hoop uit dat Kudus bij Ajax blijft.

"Ik hoop dat hij erbij blijft. Het is iets dat op het bordje van Sven (Mislintat, red.) ligt, dat gaat buiten mij om. Maar Mo weet zelf ook dat ik heel graag wil dat hij blijft", zei Steijn tegen RTL 7. Ten opzichte van het duel met Excelsior zijn Anass Salah-Eddine, Branco van den Boomen en Carlos Forbs niet in de opstelling terug te vinden. Owen Wijndal, Kenneth Taylor en Steven Berghuis nemen hun plekken in.

Opstelling Ajax: Gorter, Rensch, Medic, Hato, Wijndal, Tahirovic, Berghuis, Taylor, Kudus, Brobbey, Bergwijn.