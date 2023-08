'Ajax nadert akkoord voor minimaal 41 miljoen, Kudus nu echt op weg naar Londen'

Ajax en West Ham United staan volgens het Engelse the Athletic op het punt om een akkoord te bereiken over de transfer van Mohammed Kudus. Het laatste bod van de Conference League-winnaar van afgelopen seizoen zou 41 miljoen euro bedragen, een bedrag dat door bonussen nog met maximaal drie miljoen euro kan stijgen. Bovendien zou Ajax een doorverkoopclausule van tien procent hebben bedongen.

Kudus kan na Edson Álvarez de tweede speler worden die Ajax deze zomer voor the Hammers verruilt. De club van trainer David Moyes verkocht Engels international Declan Rice voor een recordbedrag aan stadgenoot Arsenal en herinvesteert de miljoenen die hij opbracht dus voor een groot deel in Amsterdam. West Ham troeft, mocht de deal er daadwerkelijk komen, onder meer competitiegenoten Brighton & Hove Albion en Chelsea af in de strijd om Kudus.

Ajax haalde Kudus in 2020 voor een transfersom van negen miljoen euro op in Denemarken, waar hij speelde voor FC Nordsjaelland. In Amsterdam toonde hij zich multifunctioneel; de Ghanees speelde zowel op het middenveld, op de rechtervleugel als in de spits. Tot en met afgelopen weekend speelde Kudus in alle competities 86 wedstrijden voor de Amsterdammers, waarin hij 24 keer scoorde en twaalf assists leverde. In zijn eerste seizoen won hij direct de dubbel, een jaar later kwam daar een tweede landstitel bij.

Volgens the Athletic heeft Kudus inmiddels ook een persoonlijk akkoord bereikt met West Ham. De speler zal in Londen een vijfjarig contract gaan tekenen met een optie voor een zesde seizoen.