Steijn hoopt dat Ajax-transfer niet doorgaat: 'Ik wil heel graag dat hij blijft'

Maurice Steijn wil er vanuit zijn positie alles aan doen om Mohamed Kudus voor Ajax te behouden. Hoewel er vanuit West Ham United zeer concrete interesse is en volgens Sky Sports ook vanuit Saoedi-Arabië belangstelling is voor de buitenspeler, legt de coach van Ajax niet zomaar neer bij een vertrek van de Ghanees. "Het is heel duidelijk dat hij in dit tweeluik erbij is", doelde Steijn bij RTL 7 op de ontmoetingen met Ludogorets in de laatste voorronde van de Europa League. "Ik hoop dat hij erbij blijft. Het is iets dat op het bordje van Sven (Mislintat, red.) ligt, dat gaat buiten mij om. Maar Mo weet zelf ook dat ik heel graag wil dat hij blijft." Voorlopig is de rechtsbuiten nog gewoon met zijn volle aandacht bij Ajax, merkt Steijn. "Gisteren heb ik de beste Kudus tot dusver gezien op de training."

West Ham en Ajax naderen volgens Engelse media een akkoord over de transfer van Mohammed Kudus, maar Maurice Steijn wil de Ghanees eigenlijk behouden 🇬🇭.



Met Davy Klaassen moet nog gepraat worden over de toekomst 🔜 pic.twitter.com/8W37WcsSVp — VTBL ⚽ (@vtbl) August 24, 2023