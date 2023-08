Ajax moet vrezen voor vertrek toptalenten door keuzes Mislintat

Ajax-talent Gabriël Misehouy heeft een aflopend contract in 2024 en twijfelt of hij wel wil verlengen in de Johan Cruijff Arena. Beide partijen zijn weliswaar in onderhandeling over een mogelijke nieuwe verbintenis, maar de talentvolle middenvelder mist momenteel een gebrek aan perspectief.

Ajax Showtime kwam met het bericht dat Misehouy, die in Amsterdam wordt gezien als grote belofte, zeer serieus overweegt om zijn contract niet te verlengen. Hoewel hij zich in de voorbereiding op positieve wijze liet zien aan trainer Maurce Steijn, is het middenveld van de Amsterdammers overvol en lijkt speeltijd in het eerste team heel ver weg. Hoewel hij ook in Jong Ajax nog genoeg minuten zal maken, is het voor Misehouy wel een serieus twijfelgeval of hij gaat verlengen in Amsterdam.

Het is niet het enige talent dat zal twijfelen aan het perspectief voor de komende jaren bij Ajax. Amourricho van Axel Dongen tekende deze zomer na een lange soap uiteindelijk toch bij tot 2027, maar ziet met Steven Bergwijn en Carlos Forbes twee peperdure concurrenten op zijn plek staan voor de komende jaren. Kian Fitz-Jim mag pas worden uitgeleend aan Excelsior als hij zijn tot 2024 lopende verbintenis heeft verlengd, maar zal zich ook afvragen op welke plek hij de komende jaren moet gaan spelen.

Silvano Vos en Mika Godts – die tegen Ludogorets nog een paar minuten mocht invallen – worden gezien als toptalenten, maar hebben hetzelfde probleem: veel uitzicht op speeltijd is er niet. Ten opzichte van vorig seizoen is er geen nieuw Ajax-talent doorgebroken. Mislintat heeft de selectie van Steijn, die bij zijn aantreden aangaf zeker oog te hebben voor talenten, dusdanig volgebouwd, dat de kans op veel speeltijd ook erg klein is. Als achterin Ahmetcan Kaplan ook weer fit raakt, kan Steijn achterin ook geen talent meer laten spelen. Jorrel Hato blijft normaliter wel staan, als is de concurrentie met Gastón Avila wel toegenomen. Anass Salah-Eddine voldoet nog niet aan het gewenste niveau, maar als er niemand meer vertrekt, ontwikkelt hij zich komend seizoen ook niet langer gezien de concurrentie.

Olivier Aertssen mocht in de voorbereiding lang meespelen, maar is ook zomaar weer aan de kant geschoven. De verdediger was weliswaar (te) licht, maar ook in hem zien ze grote potentie bij Ajax. Keeper Charlie Setford, talent van het jaar, mag blij zijn dat er geen vervanger is gehaald voor Gerónimo Rulli, maar als de Argentijn en Remko Pasveer straks weer fit zijn, dan moet er een nieuwe coronagolf uitbreken, wil hij uitzicht hebben om überhaupt bij de wedstrijdselectie te komen.

Voor Misehouy is concrete belangstelling, vanuit onder anderen Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund, Chelsea en Lille OSC. Dat zal voor andere Ajax-talenten niet anders zijn, zeker als ze weinig perspectief hebben op speeltijd. Wat goed is, komt snel, zeker in de voetballerij, maar dan moet er wel ruimte zijn. Voor de buitencategorie zullen de toptalenten op de bank willen blijven, mits daar ruimte is, maar voor de middelmaat zal dat heel anders zijn.