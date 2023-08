Ajax overweegt noodgreep met Jan van Halst: 'Is dit wel zuiver?'

De raad van commissarissen van Ajax overweegt technisch commissaris Jan van Halst (54) tijdelijk algemeen directeur, zo meldt De Telegraaf. Momenteel zit Ajax zonder algemeen directeur.

Edwin van der Sar stapte recentelijk op en wordt op termijn vervangen door Alex Kroes, maar die kan nog niet overkomen van AZ. Hij heeft immers een concurrentiebeding van een jaar. Ajax hoopt hem zo snel mogelijk te kunnen verwelkomen, maar het is nog onduidelijk wanneer dat precies kan. Naar verwachting wordt binnenkort een knoop doogehakt over de mogelijke promotie van Van Halst.

Volgens De Telegraaf is de rvc van Ajax er 'betrekkelijk laat acter gekomen dat het in een transferperiode zonder een algemeen directeur lastig manoeuvreren is'. In de directie krijgt directeur voetbalzaken Sven Mislintat 'geen tegenwicht van een algemeen directeur met een voetbalachtergrond'. Daarom opperde rvc-voorzitter Pier Eringa om Van Halst tijdelijk algemeen directeur te maken.

"Eringa kreeg vanuit de Ajax-organisatie echter de vraag of het wel gepast is om iemand die nu commissaris is de baas te laten worden van de hele NV, waar niet alleen voetbalvraagstukken belangrijk zijn", schrijft De Telegraaf. "En of het wel zuiver is om Van Halst na de komst van Kroes weer als commissaris zijn eigen gevoerde directiebeleid te laten toetsen. Daar zal ook de ondernemingsraad iets van vinden. Het is de reden waarom Ajax wikt en weegt over de interim-klus van Van Halst."