Ajax schroeft vraagprijs voor Mohammed Kudus met vele miljoenen op

Ajax heeft de vraagprijs voor Mohammed Kudus opgeschroefd, zo onthult The Guardian. Waar de Amsterdammers enkele weken geleden nog genoegen namen met een bedrag van veertig miljoen euro, verlangen zij nu 51,5 miljoen euro. West Ham United hikt tegen de vraagprijs aan.

West Ham United hoopt Kudus voor het einde van de zomerse transferperiode over te nemen van Ajax, maar de clubs zijn er vooralsnog niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over de transfervoorwaarden. Waar Ajax enkele weken een bod van Brighton & Hove Albion ter waarde van veertig miljoen euro accepteerde, hangt er nu een ander prijskaartje om de nek van de 23-jarige Ghanees.

De Londense club is vooralsnog niet bereid aan de vraagprijs van Ajax te voldoen. Meer dan 48 miljoen euro willen The Hammers niet betalen. Het verschil tussen vraag en aanbod is zodoende ongeveer 3,5 miljoen euro. Eerder deze zomer telde West Ham United zo'n veertig miljoen euro neer voor Edson Álvarez, die zondag zijn debuut in de Premier League maakte.

Het zijn voor Kudus spannende tijden. De aanvallende middenvelder ziet een transfer naar de Engelse competitie wel zitten en heeft naar verluidt reeds een persoonlijk akkoord met West Ham United bereikt, maar de clubs zijn er nog niet uit. De transfermarkt in de Eredivisie en de Premier League loopt deze zomer tot en met 1 september, wat betekent dat er nog wel even tijd is om tot een akkoord te komen.