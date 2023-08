Ajax slaat spijkers met koppen: nieuwe keeper is in aantocht

Ajax is dicht bij de komst van Eintracht Frankfurt-doelman Diant Ramaj, zo meldt De Telegraaf. Volgens de krant heeft Ajax een mondeling akkoord bereikt met de keeper en naderen ook de betrokken clubs overeenstemming. Ramaj wordt gezien als de nieuwe tweede keeper achter Gerónimo Rulli.

Ajax was ook in de markt voor Sparta Rotterdam-keeper Nick Olij, maar volgens clubwatcher Mike Verweij bleek Ramaj eenvoudiger binnen te halen en worden zijn kwaliteiten hoger ingeschat. Eerder op de dinsdagavond werd al duidelijk dat de talentvolle Manchester City-aanvaller Carlos Borges op weg is naar Amsterdam.

Ramaj, een Duitse doelman met Albanese roots, speelde in de afgelopen drie jaren twee Bundesliga-wedstrijden voor Eintracht Frankfurt. Hij heeft nog een contract tot medio 2027 bij de club. Ajax wil dat contract dus afkopen en nadert een akkoord met Eintracht Frankfurt over een transfersom.

Volgens De Telegraaf is Ajax bereid om Jay Gorter te verhuren. Hij zou anders derde keus worden in het keurkorps van Maurice Steijn. Een andere keeper van Ajax, Remko Pasveer, brak onlangs zijn middenhandsbeentjes waardoor hij een aantal maanden niet inzetbaar zal zijn.

