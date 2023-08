'Ajax-target op weg naar de Premier League: keuze tussen Champions League óf Europa League'

Ajax is druk bezig de achterhoede te versterken en werd om die reden in verband gebracht met de komst van Valentín Barco. De linkervleugelverdediger is echter op weg naar de Premier League. Dinsdagavond meldde Fabrizio Romano dat Brighton & Hove Albion de beste papieren heeft, maar volgens berichten uit Argentinië gaat Manchester City aan het langste eind trekken.

Het moge duidelijk zijn dat Ajax-trainer Maurice Steijn op dit moment niet tevreden is met zijn opties voor de linksbackpositie. De oefenmeester kan kiezen uit Anass Salah-Eddine en Owen Wijndal, maar beiden zouden hem nog niet kunnen bekoren. Ajax is nog altijd bezig om Hiroki Ito naar Amsterdam te halen, maar er is nog geen akkoord met Vfb Stuttgart. Ook Barco leek een optie voor de nummer drie van het afgelopen seizoen in Nederland. Volgens El Crack Deportivo stond de Argentijn op het verlanglijstje van Ajax, maar hij is dus hard op weg naar Engeland.

De verdediger van Boca Juniors heeft naar verluidt een clausule van 9,1 miljoen euro in zijn contract staan. Brighton & Hove Albion leek dinsdagavond nog dicht bij de komst van Barco, maar volgens journalist Julio Pavoni van TyC Sports ligt er nog geen akkoord. Boca Juniors zou het bod van Brighton, dat naar verluidt minder is dan de clausule, van tafel hebben gewezen. Daardoor lijken andere clubs nog een kans te maken op de handtekening van Barco. Manchester City zou zomaar de gelukkige kunnen worden. Volgens Pavoni is de regerend kampioen van Engeland momenteel de voornaamste kandidaat om de back over te nemen van Boca Juniors.

De Argentijnse topclub hoopt Barco wel tot december binnenboord te houden. Ajax lijkt in ieder geval kansloos. Daarbij moet wel gezegd worden dat El Crack Deportivo vooralsnog het enige medium is wat Ajax heeft gelinkt aan Barco.