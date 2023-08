'Ajax vist achter het net: transfertarget lijkt op weg naar de Premier League'

Ajax lijkt de mogelijke komst van Valentín Barco zo goed als zeker te kunnen vergeten. De talentvolle linksback van Boca Juniors stond volgens El Crack Deportivo op het verlanglijstje van de Amsterdammers. Barco heeft inmiddels naar verluidt een andere beslissing genomen over zijn toekomst.

Volgens de Italiaanse transferspecialist Fabrizio Romano lijkt Barco namelijk aan de slag te gaan in de Premier League. Dat nieuws werd eerder ook gebracht door de Argentijnse tak van ESPN. Brighton & Hove Albion is in gesprek met Boca over een transfer van de negentienjarige verdediger. De jeugdinternational van Argentinië staat nog tot het einde van dit kalenderjaar onder contract bij zijn werkgever.

Barco staat te boek als een van de grootste talenten van Zuid-Amerika. Het lijkt ook al bekend wat Brighton moet betalen voor de talentvolle linkervleugelverdediger. In een eerder stadium wist El Crack Deportivo namelijk al te melden dat er een clausule van 9,1 miljoen euro in het contract van Barco staat. De speler zelf zou de stap naar de Premier League in ieder geval wel zien zitten.

In de tussentijd blijft de linksbackpositie bij Ajax een zorgenkindje. Maurice Steijn heeft voor die plek op dit moment de beschikking over Owen Wijndal en Anass Salah-Eddine, maar zij lijken niet aan de hoge eisen te voldoen. Zodoende is Ajax volgens De Telegraaf uitgekomen bij oude bekende Nicolás Tagliafico (30) van Olympique Lyon. Gaston Avila van Antwerp geldt als alternatief voor de Argentijn.