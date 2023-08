Ajax ziet voormalig transferdoelwit nieuw contract tekenen in de Bundesliga

Hiroki Ito heeft woensdag zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij VfB Stuttgart. De verdediger stond lange tijd op het verlanglijstje van Ajax, maar de Amsterdammers moesten die transferstrijd uiteindelijk staken. Na de zomer is Ito dus gewoon te bewonderen in de Bundesliga.

Ajax deed de afgelopen weken meerdere keren een bod op Ito. Het tweede bod van liefst vijftien miljoen euro werd door Stuttgart echter afgewezen. Daarna bleek dat de club uit de Bundesliga te hoog in de boom bleef zitten en zodoende staakte Ajax de onderhandelingen. Sven Mislintat schakelde vervolgens door naar Gastón Ávila van Antwerp. Hij werd eerder deze week gepresenteerd in de Johan Cruijff ArenA.

Stuttgart wilde Ito deze zomer dolgraag in de MHPArena houden en is daar dus in geslaagd. De club heeft het contract van de international van Japan opengebroken en verlengd. Hij ligt nu tot de zomer van 2027 vast bij Stuttgart. "Ik ben erg dankbaar dat ik mijn contract bij Stuttgart kan verlengen. Toen ik in 2021 van het tweede niveau van Japan hierheen kwam, had ik niet gedacht dat ik zoveel zou gaan spelen", aldus Ito op de clubwebsite.

Ondanks het mislopen van Ito zat Ajax de afgelopen weken zeker niet stil op de transfermarkt. In verdedigend opzicht werden naast Ávila ook rechtsback Anton Gaaei (Viborg FF) en centrumverdedigers Jakov Medic (FC St. Pauli) en Josip Sutalo (Dinamo Zagreb) naar de Johan Cruijff ArenA gehaald. Eerder werden ook Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic, Diant Ramaj, Carlos Forbs en Chuba Akpom gepresenteerd.