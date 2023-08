Andries Jonker heeft maar drie woorden nodig om Stefanie van der Gragt te eren

Andries Jonker toonde zich na de nederlaag van Nederland op het WK teleurgesteld over het vertoonde spel. De bondscoach van de Oranje Leeuwinnen zag dat het spelplan niet volledig tot uiting kwam, omdat Spanje met name in het eerste uur te sterk bleek.

"Spanje heeft afgedwongen dat wij de lange bal speelden", zei Jonker tegen de NOS. " Ze hebben ons voortdurend onder druk gezet. Als je dan gaat opbouwen, dan breng je jezelf in de problemen." Jonker zag dat Spanje veel ruimte weggaf achter de defensie. "Dan moet je ook wel nauwkeurige dieptepasses geven. Dat kregen we niet voor elkaar, terwijl de gelegenheid er wel was. Vooral de eerste helft was moeizaam."

"Er is teleurstelling, want we hadden de halve finale kunnen bereiken", vatte de bondscoach samen. "Maar eerlijk is eerlijk: Spanje was beter. In de verlenging hadden we twee mogelijkheden op misschien wel de winnende goal. Maar ik ben ook ongelofelijk trots. Het waren geweldige weken met een goede groep en goede staf."

Stefanie van der Gragt

Jonker werd tot slot ook gevraagd naar Stefanie van der Gragt, die haar laatste wedstrijd als prof speelde. Hij reageerde kort en bondig: "Verdient een standbeeld."