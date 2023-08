Stefanie van der Gragt en Jackie Groenen schieten vol na nederlaag tegen Spanje

Stefanie van der Gragt is profvoetballer af. De dertigjarige verdediger van het Nederlands elftal speelde donderdagnacht in de kwartfinale tegen Spanje haar laatste wedstrijd. Na afloop stond ze geëmotioneerd voor de camera van de NOS.

Van der Gragt speelde een tumultueuze afscheidswedstrijd. Ze maakte een onhandige handsbal die resulteerde in de penalty waar de 1-0 van Spanje uit voortkwam. In de blessuretijd maakte Van der Gragt, die toen als spits werd ingezet, op prachtige wijze de 1-1. In de verlenging ging Oranje ten onder door een doelpunt van Salma Paralluelo.

Van der Gragt stond met een 'rotgevoel' voor de camera. "Het is dubbel. We hebben alles gegeven. Het mocht helaas niet zo zijn." Haar handsbal noemde ze 'een ongelukkig moment'. "Ik wil uitstappen, m'n hand gaat mee. Ik dacht eerst dat het erbuiten was. We kregen op een gegeven moment de grip terug. Dat ik zo de goal maak, is mooi. We hebben kansen gehad in de verlenging, maar zij maken 'm."

Daarna groeide Van der Gragt, in ieder geval voor even, uit tot de held van Oranje. "Het was mooi voor mij om de pijn een beetje te verzachten na de penalty." Inmiddels zit haar carrière erop. Ze speelde 107 interlands. Wat betekende Oranje voor haar? "Heel veel. Ik heb altijd genoten en ging altijd met een glimlach naar het Nederlands elftal. We zijn enorm gegroeid sinds 2017, hebben de fans achter ons gekregen en hebben prachtige dingen neergezet op het WK in Frankrijk."

GOAL!🎉



Stefanie van der Gragt schiet 'm heerlijk binnen in de slotfase en doet zo haar handsbal vergeten: het is 1-1 in Wellington!🙌#FIFAWW #SPANED pic.twitter.com/4cESiboPMC — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) August 11, 2023

De tranen sprongen in de ogen bij Van der Gragt, zeker toen ze de vraag moest beantwoorden hoe moeilijk het wordt om haar te vervangen. "Valt wel mee denk ik. Komt wel goed." Daar was analist Leonne Stentler het overigens niet mee eens. "Nee, dat valt niet mee. Het gaat er al jaren over wie haar moet vervangen en dat lukt maar niet. Er zijn weinig spelers die haar leiderschapsrol oppakken in de verdediging. Er staat niet zomaar een nieuwe Van der Gragt klaar."

Volgens bondscoach Andries Jonker 'verdient ze een standbeeld' en ook analist Mandy van den Berg is lyrisch over de verdediger. "Het is een fantastische meid. Ik krijg een brok in m'n keel als ik het zie. Ze is altijd heel puur geweest, zowel in interviews als op het veld", aldus de voormalig international na het interview met Van der Gragt.

Jackie Groenen

Van der Gragt was niet de enige speler die huilend voor de camera stond. Ook bij Jackie Groenen namen de emoties de overhand. "Het is gewoon jammer, echt jammer", zei ze. "Ik denk dat zij de eerste helft sterker waren. Vanaf de 1-1 hadden wij de meeste kansen. Dan is het klote dat hij aan de andere kant valt. Of we het verdiend hadden? Dat weet ik niet, dat moet ik terugzien. Maar we hebben kansen gecreëerd die erin konden gaan." Groenen is bovenal 'heel trots op alle meiden' na het WK. "Ik denk dat we het goed hebben gedaan. Als we met nog meer lef gaan spelen, kunnen we echt aansluiten bij de wereldtop."